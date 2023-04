Ginnastica artistica, qualificazioni maschili Europei Antalya 2023 oggi in tv: orario e streaming suddivisione Italia (Di martedì 11 aprile 2023) Il programma, con l’orario e la diretta streaming, della prima giornata degli Europei di Antalya 2023 di Ginnastica artistica. L’attesa è finita. La rassegna continentale prende inizio in Turchia con le qualificazioni maschili, dove l’Italia scenderà in pedana nella terza e ultima suddivisione. Grande attesa per gli azzurri, che vogliono confermarsi sul podio dopo l’argento dell’anno scorso a Monaco. Questi gli Italiani in gara: Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Marco Lodadio, Mario Macchiati e Carlo Macchini. Appuntamento a partire dalle ore 16.30. IL CALENDARIO COMPLETO SEGUI LA DIRETTA TESTUALE Diretta tv – Non è prevista diretta tv e streaming ... Leggi su sportface (Di martedì 11 aprile 2023) Il programma, con l’e la diretta, della prima giornata deglididi. L’attesa è finita. La rassegna continentale prende inizio in Turchia con le, dove l’scenderà in pedana nella terza e ultima. Grande attesa per gli azzurri, che vogliono confermarsi sul podio dopo l’argento dell’anno scorso a Monaco. Questi glini in gara: Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Marco Lodadio, Mario Macchiati e Carlo Macchini. Appuntamento a partire dalle ore 16.30. IL CALENDARIO COMPLETO SEGUI LA DIRETTA TESTUALE Diretta tv – Non è prevista diretta tv e...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sbonaccini : Grandissima impresa della giovane ginnasta modenese Caterina Gaddi: a soli 14 anni diventa campionessa del mondo a… - ShoppingAlertIT : TiaoBug Tuta da Ginnastica Artistica Bambina Canotta con Leggings Crop Top con Pantaloni 2 Pezzi Set Yoga Danza Mod… - InterCLAzionale : RT @OA_Sport: Calendario Europei ginnastica artistica 2023: programma, orari, tv, streaming - - Nicola89144151 : @simonesalvador pronto a riferirti su come la Rai si muoverà con tre eventi che di fatto copriranno le stesse giorn… - Nicola89144151 : Ginnastica Artistica: Campionati Europei (Antaliya ????) In questi campionati, non si terranno le gare a squadre. Si… -