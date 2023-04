Ginnastica artistica | l’Italia giganteggia agli Europei | 4 azzurri alle Finali di Specialità | Macchini primo!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : CAMPIONI D’EUROPA!????????? La squadra maschile di ginnastica artistica conquista il titolo continentale ad Antalya! È… - Agenzia_Ansa : L'Italia conquista l'oro a squadre uomini agli Europei di ginnastica artistica. È la prima volta nella storia degli… - fanpage : Epica impresa della squadra maschile di ginnastica artistica: l’Italia è campione d’Europa! ???? ?? - aurochedici : RT @ItaliaTeam_it: CAMPIONI D’EUROPA!????????? La squadra maschile di ginnastica artistica conquista il titolo continentale ad Antalya! È la p… - BPizzagalli : RT @Agenzia_Ansa: L'Italia conquista l'oro a squadre uomini agli Europei di ginnastica artistica. È la prima volta nella storia degli azzur… -

L'Italia maschile ha conquistato la medaglia d'oro nella gara a squadre ai Campionati europei 2023 di ginnastica artistica in corso ad Antalya, in Turchia: è la prima volta nella storia. Gli azzurri vincono con 249.526 punti, piazzandosi davanti ai padroni di casa fermi a 248.262 e alla Gran Bretagna. Un traguardo storico per la ginnastica italiana: ad Antalya, in Turchia, la squadra maschile azzurra ha conquistato per la prima volta la medaglia d'oro a squadre. Gli azzurri Marco Lodadio, Yumin Abbadini, Lorenzo Casati, Marco

Europei ginnastica artistica, Italia d'oro nella gara a squadre maschile la Repubblica

L’Italia ha vinto la gara a squadre degli Europei 2023 di ginnastica artistica e poi ha fatto festa conquistando ben quattro Finali di Specialità. Carlo Macchini ha illuminato la scena alla sbarra, ti ...L’Italia della ginnastica artistica vince per la prima volta nella storia la medaglia d’oro ai campionati europei nel concorso a squadre maschile. Gli azzurri Marco Lodadio, Yumin Abbadini, Lorenzo Ca ...