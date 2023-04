Ginnastica artistica | la leggenda dei cinque Moschettieri | Italia in Paradiso | CAMPIONI D’EUROPA per l’eternità

Leggi su oasport

(Di martedì 11 aprile 2023) L’si è catapultata nell’iperuranio, ha valicato ogni limite più surreale, ha squarciato il velo di valori cristallizzati, ha sussurrato timidamente esplodendo poi in un urlo fragoroso, ha scolpito nella pietra la propria tavola della legge condita dalla Polvere di Magnesio dei giorni più magici. Il tuono di Antalya, in una sera di primavera, sognato ma inatteso, auspicato ma inaspettato. Magnificamente, antologicamente, stupendamente. La nostra Nazionale ha vinto la gara a squadre maschile agli Europei 2023 di, facendo suonare l’Inno di Mameli nella cittadina turca e festeggiando per la prima volta sul gradino più alto del podio nel team event. I ragazzi del CT Giuseppe Cocciaro, che meriterebbe un monumento abnorme per l’encomiabile e taciturno lavoro ...