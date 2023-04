Ginnastica artistica | Italia oro europeo a squadre uomini

(Di martedì 11 aprile 2023) ANTALYA (TURCHIA) (ITALPRESS) – L'ha vinto per la prima volta nella storia l'oro nel concorso generale anel corso della 10a edizione degli Europei diad Antalya, in Turchia. Gli azzurri hanno chiuso con il punteggio totale di 249.526; argento alla Turchia (248.262), bronzo alla Gran Bretagna (246.961). Con una gara lineare e senza errori, gli azzurri Yumin Abbadini (Pro Carate), Marco Lodadio (Aeronautica Militare), Mario Macchiati (Fermo 85), Matteo Levantesi (Virtus Pasqualetti) e Lorenzo Casali (Giovanile Ancona) hanno centrato un risultato mai raggiunto prima dall'esordio del torneo nel 1955 fino ad oggi. L'guidata dal direttore tecnico Giuseppe Cocciaro e dal capodelegazione Andrea Facci, con i tecnici Luigi Ricchini, Marco Fortuna e Alberto Busnari, ...

L'Italia si aggiudica la medaglia d'oro del concorso generale maschile a squadre della 10ª edizione dei Campionati d'Europa dicon il totale di 249.526. Argento per i padroni di casa della Turchia con 248.262, terza piazza per la Gran Bretagna con 246.961. Con una gara lineare, senza errori e con punte di ...L'Italia maschile ha conquistato la medaglia d'oro nella gara a squadre ai Campionati europei 2023 diin corso ad Antalya, in Turchia: è la prima volta nella storia. Gli azzurri vincono con 249.526 punti, piazzandosi davanti ai padroni di casa fermi a 248.262 e alla Gran Bretagna (...Un traguardo storico per laitaliana: ad Antalya, in Turchia, la squadra maschile azzurra ha conquistato per la prima volta la medaglia d'oro a squadre. Gli azzurri Marco Lodadio, Yumin Abbadini, Lorenzo Casati, Marco ...

ANTALYA (TURCHIA) (ITALPRESS) – L'Italia ha vinto per la prima volta nella storia l'oro nel concorso generale a squadre nel corso ...