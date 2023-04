Ginnastica artistica, Europei Antalya. Casella: “Tutto va secondo i piani” (Di martedì 11 aprile 2023) Le fate scaldano i motori ad Antalya. Le azzurre della Ginnastica artistica, campionesse continentali in carica hanno preso le misure del palazzetto turco. “È andato Tutto secondo i piani – ha commentato il direttore tecnico Enrico Casella – eccetto che alla trave, meno fluida del solito, ma alla fine abbiamo risolto. Giorgia ha preso le misure per il salto indietro raccolto avvitato, Manila doveva aggiustare qualcosa. Sugli staggi e sulla rincorsa dei 25 metri voliamo”. E aggiunge: “Il problema rimane il corpo libero, dove siamo un po’ stretti. Vedremo che strategia usare in corso d’opera, visto che sarà l’ultimo attrezzo. Anche Asia, per esempio, non ha l’esercizio pronto, però gli abbiamo fatto provare lo stesso qualcosa per un’eventuale copertura ed è iscritta ... Leggi su sportface (Di martedì 11 aprile 2023) Le fate scaldano i motori ad. Le azzurre della, campionesse continentali in carica hanno preso le misure del palazzetto turco. “È andato– ha commentato il direttore tecnico Enrico– eccetto che alla trave, meno fluida del solito, ma alla fine abbiamo risolto. Giorgia ha preso le misure per il salto indietro raccolto avvitato, Manila doveva aggiustare qualcosa. Sugli staggi e sulla rincorsa dei 25 metri voliamo”. E aggiunge: “Il problema rimane il corpo libero, dove siamo un po’ stretti. Vedremo che strategia usare in corso d’opera, visto che sarà l’ultimo attrezzo. Anche Asia, per esempio, non ha l’esercizio pronto, però gli abbiamo fatto provare lo stesso qualcosa per un’eventuale copertura ed è iscritta ...

