Ginnastica artistica | Europei 2023 | la formazione dell’Italia femminile per le qualificazioni I quartetti per il team event

(Di martedì 11 aprile 2023) L’Italia vuole essere assoluta protagonista aglidi. Le Campionesse d’Europa si presenteranno in pedana nella giornata di mercoledì 12 aprile per difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Monaco. Le Fate saranno impegnate nel turno di qualificazione (quarta suddivisione a partire dalle ore 17.30, con inizio al volteggio) che per la prima volta nella storia assegnerà anche le medaglie del, senza passare dalla relativa finale e con l’adozione del format 5-4-3 (cinque ragazze in rosa, quattro salgono su ciascun attrezzo, vengono considerati soltanto i tre migliori punteggi). Il DT Enrico Casella ha definito lae iche schiererà sui singoli attrezzi. Il tecnico bresciano per il ...

Si dice che ad Antalya ci venisse a fare le vacanze Cleopatra. Di certo non ci sono andate per villeggiatura le regine dellaitaliana, campionesse continentali in carica, che con una discreta prova podio hanno preso le misure del palazzetto turco, allestito da Gymnova. Sotto le gigantografie di Atatürk, ...Dopo le emozioni e la valanga di medaglie arrivate ad Antalya con i baby della, quest'anno anche le ginnaste junior della Ritmica saranno impegnate nella 2ª edizione del Campionato Mondiale di categoria . La rassegna iridata, che nel 2019 a Mosca aveva visto ...Da qualche giorno le squadre azzurre disono in Turchia, ad Antalya per gli Europei in partenza il 13 aprile. La formazione maschile ha anche già fatto la prova podio. "La prova podio è andata bene ha commentato il ...

Ginnastica artistica, l'Italia illumina gli Europei: le Fate per confermarsi Campionesse. D'Amato e Villa al top, Esposito outsider OA Sport

A poco più di due mesi dal terribile terremoto al confine tra Turchia e Siria, Antalya si appresta a diventare la capitale della ginnastica artistica del Vecchio Continente, da oggi al 16 aprile ...Da qualche giorno le squadre azzurre di ginnastica artistica sono in Turchia, ad Antalya per gli Europei in partenza il 13 aprile. La formazione maschile ha anche già fatto la prova podio. “La prova ...