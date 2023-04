Ginnastica artistica | Europei 2023 | i qualificati alle Finali Italia a caccia delle medaglie con 4 specialisti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : CAMPIONI D’EUROPA!????????? La squadra maschile di ginnastica artistica conquista il titolo continentale ad Antalya! È… - fanpage : Epica impresa della squadra maschile di ginnastica artistica: l’Italia è campione d’Europa! ???? ?? - Agenzia_Ansa : L'Italia conquista l'oro a squadre uomini agli Europei di ginnastica artistica. È la prima volta nella storia degli… - Alekbg82 : RT @Coninews: Italia da urlo ad Antalya????????????? Gli azzurri sul trono d’Europa della ginnastica artistica nella prova a squadre maschile.… - MarcoCiprianoRF : RT @matmosciatti11: L’Italia vince la prova a squadre maschile agli Europei di ginnastica artistica di Antalya ?? Yumin Abbadini, Lorenzo M… -

Per la prima volta nella storia, l'Italia dellaha vinto una medaglia d'oro ai campionati europei nel concorso a squadre maschile ad Antalya, in Turchia. I cinque azzurri Marco Lodadio, Yumin Abbadini, Lorenzo Casati, Marco ...Per la prima volta nella storia l'Italia dellaha vinto la medaglia d'oro ai campionati europei nel concorso a squadre maschile. Ad Antalya, in Turchia, gli azzurri hanno totalizzato 249.193 punti, lasciandosi alle spalle i ...Europei, Italia d'oro Nella gara a squadre maschile, prima storica vittoria azzurra nella competizione con Lodadio, Abbadini, Casati, Macchiati e Levantesi. Battute Turchia e Gran ...

Gli Europei 2023 di ginnastica artistica si sono aperti con le qualificazioni maschili, che hanno assegnato anche le medaglie della gara a squadre (l'Italia ha trionfato battendo Turchia e Gran Bretag ...