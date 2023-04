Ginnastica artistica | agli europei oro azzurro nella gara a squadre maschile | è la prima volta nella storia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : CAMPIONI D’EUROPA!????????? La squadra maschile di ginnastica artistica conquista il titolo continentale ad Antalya! È… - Agenzia_Ansa : L'Italia conquista l'oro a squadre uomini agli Europei di ginnastica artistica. È la prima volta nella storia degli… - fanpage : Epica impresa della squadra maschile di ginnastica artistica: l’Italia è campione d’Europa! ???? ?? - uplax : RT @ItalianAirForce: Risultato storico per l’Italia che conquista la medaglia d’oro a squadre nei Campionati europei di ginnastica artistic… - FF_AAediPolizia : RT @ItalianAirForce: Risultato storico per l’Italia che conquista la medaglia d’oro a squadre nei Campionati europei di ginnastica artistic… -

Per la prima volta nella storia, l'Italia dellaha vinto una medaglia d'oro ai campionati europei nel concorso a squadre maschile ad Antalya, in Turchia. I cinque azzurri Marco Lodadio, Yumin Abbadini, Lorenzo Casati, Marco ...L'Italia maschile ha conquistato la medaglia d'oro nella gara a squadre ai Campionati europei 2023 diin corso ad Antalya, in Turchia: è la prima volta nella storia. Gli azzurri vincono con 249.526 punti, piazzandosi davanti ai padroni di casa fermi a 248.262 e alla Gran Bretagna (...Per la prima volta nella storia l'Italia dellaha vinto la medaglia d'oro ai campionati europei nel concorso a squadre maschile. Ad Antalya, in Turchia, gli azzurri hanno totalizzato 249.193 punti, lasciandosi alle spalle i ...

Europei ginnastica artistica, Italia d'oro nella gara a squadre maschile la Repubblica

BUSTO ARSIZIO – Nicola Bartolini si arrende all’infortunio e rinuncia ai Campionata Europei 2023, che si disputeranno ad Antalya, Turchia, dall’11 al 16 aprile. A comunicarlo sui… Leggi ...Un traguardo storico per la ginnastica italiana: ad Antalya, in Turchia, la squadra maschile azzurra ha conquistato per la prima volta la medaglia d'oro a squadre. Gli azzurri Marco Lodadio, Yumin ...