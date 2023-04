(Di martedì 11 aprile 2023) La relazione annuale sulla situazione geopolitica internazionale, redatta dal ministero degli Esterise e presentata oggi al governo di Tokyo, segnala "" per le crescenti attività militari congiunte sino-russe nelle vinze del territorio nipponico. Il "Diplomatic Bluebook 2023", un documento compilato annualmente dal 1957, ha indicato nel 2022 un "punto di svolta nella storia".Ha giudicato l'invasione russa dell'Ucraina, un atto "sconsiderato" che ha scosso le fondamenta dell'ordine internazionale, aggiungendo che la questione non è "un problema di altri" per nessun paese o regione del mondo. Ha inoltre segnalato che le azioni dellahanno prodotto una crisi alimentare ed energetica globale, e la minaccia nucleare dellaha fatto precipitare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AtomizerGo : @AttilioSacco @C3vLocke @SereDomenici Incredibile che questo tema non faccia parte del dibattito pubblico, il probl… - IFDS20 : @Fabio_Martini17 @andamentolento2 @AvvocatoAtomico Un conto è l'effetto ed un altro il rischio corso, e che si va a… - Bninformatica : @domecaruso71 Io non so davvero chi possa fermarli. E credo che adesso anche la Cina abbia capito la situazione gra… -

"Il Paese vive una situazionedal punto di vista economico e sociale: il caro vita, il tema ... come in, non hanno voluto realizzare perché presenta una serie di problemi tecnici: un ...Ilha fatto sapere che, nei giorni scorsi, ha fatto decollare i suoi jet da guerra quando ... Pechino aveva duramente replicato, denunciando una "violazione della nostra sovranità " e ...... arrivando ad avere casi particolari come l'imperatore delche rappresenta più un simbolo ... ma il presidente sottolineò come "laemergenza sanitaria, economica e sociale richiama al ...

Giappone: “grave preoccupazione” per la collaborazione militare Cina-Russia IL FOGLIETTONE

In Giappone i polli abbattuti per combattere l'influenza aviaria sono così tanti che non c'è più spazio per seppellirli.Nel secondo paese più vecchio (e in via di spopolazione) al mondo gli amministratori guardano al modello Akashi. Dove medici, mense, asili e piscine sono gratis e i giovani dai 25 ai 39 anni sono torn ...