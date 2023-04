Gianni Morandi nel cast della terza stagione di Imma Tataranni (Di martedì 11 aprile 2023) Gianni Morandi La terza stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, in onda prossimamente su Rai 1, è pronta ad accogliere una star d’eccezione: al fianco di Vanessa Scalera, protagonista assoluta della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, ci sarà infatti anche Gianni Morandi, che ritorna sul set a quattro anni di distanza dalla conclusione de L’Isola di Pietro (fiction di Canale 5). Secondo quanto anticipato da La Gazzetta del Mezzogiorno, Morandi ha girato diverse scene della serie ambientate a Matera. All’interno di un servizio, il TGR della Basilicata ha svelato inoltre che il cantante interpreterà se stesso e, in base alle Immagini ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 11 aprile 2023)Ladi– Sostituto Procuratore, in onda prossimamente su Rai 1, è pronta ad accogliere una star d’eccezione: al fianco di Vanessa Scalera, protagonista assolutafiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, ci sarà infatti anche, che ritorna sul set a quattro anni di distanza dalla conclusione de L’Isola di Pietro (fiction di Canale 5). Secondo quanto anticipato da La Gazzetta del Mezzogiorno,ha girato diverse sceneserie ambientate a Matera. All’interno di un servizio, il TGRBasilicata ha svelato inoltre che il cantante interpreterà se stesso e, in base allegini ...

