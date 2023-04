Gianni Morandi entra nel cast di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore 3: Scopriamo il suo ruolo (Di martedì 11 aprile 2023) Sono iniziate le riprese della terza stagione di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore: nel cast della serie entra Gianni Morandi. La terza stagione della serie Imma Tataranni - Sostituto Procuratore includerà una novità nel cast: Gianni Morandi si unirà al gruppo di attori che già recitano nella produzione con protagonista Vanessa Scalera. L'iconico cantante, che ha di recente co-condotto Sanremo 2023, apparirà come guest star. La notizia è stata annunciata dallo stesso Morandi in un'intervista rilasciata a La Gazzetta del Mezzogiorno. Il TGR della Basilicata ha presentato un servizio che spiega il possibile ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 aprile 2023) Sono iniziate le riprese della terza stagione di: neldella serie. La terza stagione della serieincluderà una novità nelsi unirà al gruppo di attori che già recitano nella produzione con protagonista Vanessa Scalera. L'iconico cantante, che ha di recente co-condotto Sanremo 2023, apparirà come guest star. La notizia è stata annunciata dallo stessoin un'intervista rilasciata a La Gazzetta del Mezzogiorno. Il TGR della Basilicata ha presentato un servizio che spiega il possibile ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiUno : ll punto è che non ne abbiamo mai abbastanza. Con Gianni Morandi, #Sanremo2023 - #TraPalcoERealtà. Stasera, lunedì… - VenezianoMario : Il Mondo Cambierá Gianni Morandi - gaiamaximovv : @sonodeddy ma per caso diventerai gianni morandi? - lovessterek : RT @nerasalsadisoia: mi sono vista 2 ore di gianni morandi per 20 secondi di tananai ma ne è lo stesso valsa la pena lui è il più tenero ht… - POPCORNTVit : Imma Tataranni, Gianni Morandi nel cast della terza stagione -