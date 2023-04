Gianmarco Petrelli svela il suo gieffino preferito: “Ad Amici abbiamo visto il GFVip” (Di martedì 11 aprile 2023) Ieri sera su Twitter c’è stato un inaspettato crossover tra Amici di Maria e il GF Vip. Giulia Stabile, Piccolo G e Gianmarco Petrelli sono intervenuti in uno space dedicato agli Oriele (Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro). La ballerina ha rivelato che tra i suoi vipponi preferiti c’erano proprio Oriana e Daniele, mentre Gianmarco Petrelli ha spiegato che lui simpatizzava per Edoardo Tavassi. Il ballerino ha aggiunto che lui e gli altri alunni della scuola mariana hanno seguito il GF Vip solo fino ad un certo punto. “All’epoca, parlo di mesi fa, perché poi non abbiamo più visto il GF Vip, io simpatizzavo molto per Edoardo Tavassi. La sua simpatia nella casa metteva molta allegria”. E parlando di crossover tra i due programmi, sarebbe interessante se per la prossima ... Leggi su biccy (Di martedì 11 aprile 2023) Ieri sera su Twitter c’è stato un inaspettato crossover tradi Maria e il GF Vip. Giulia Stabile, Piccolo G esono intervenuti in uno space dedicato agli Oriele (Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro). La ballerina ha rivelato che tra i suoi vipponi preferiti c’erano proprio Oriana e Daniele, mentreha spiegato che lui simpatizzava per Edoardo Tavassi. Il ballerino ha aggiunto che lui e gli altri alunni della scuola mariana hanno seguito il GF Vip solo fino ad un certo punto. “All’epoca, parlo di mesi fa, perché poi nonpiùil GF Vip, io simpatizzavo molto per Edoardo Tavassi. La sua simpatia nella casa metteva molta allegria”. E parlando di crossover tra i due programmi, sarebbe interessante se per la prossima ...

