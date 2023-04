Gianmarco di Amici 22 faceva il tifo per un concorrente del Grande Fratello Vip: ecco di chi si tratta – VIDEO (Di martedì 11 aprile 2023) Gianmarco di Amici 22 fan del Grande Fratello Vip? A quanto pare sì. Dopo le parole di Giulia Stabile (che ha svelato di provare simpatia per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli), anche l’ex ballerino del talent di Maria ha svelato di aver visto il programma mentre si trovava in casetta con gli altri. Gianmarco di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 11 aprile 2023)di22 fan delVip? A quanto pare sì. Dopo le parole di Giulia Stabile (che ha svelato di provare simpatia per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli), anche l’ex ballerino del talent di Maria ha svelato di aver visto il programma mentre si trovava in casetta con gli altri.di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : Gianmarco di Amici 22 faceva il tifo per un concorrente del Grande Fratello Vip: ecco di chi si tratta – VIDEO… - BITCHYFit : Gianmarco Petrelli svela il suo gieffino preferito: “Ad Amici abbiamo visto il GFVip” #Amici22 #GFVip - BinatoFrancesca : RT @tendenzetv: #orielespace: per la room tenuta ieri notte dai fan di Oriana e Daniele, che si è però improvvisamente trasformata in un ri… - Mirana2133 : RT @tendenzetv: #orielespace: per la room tenuta ieri notte dai fan di Oriana e Daniele, che si è però improvvisamente trasformata in un ri… - AboutRosy : RT @tendenzetv: #orielespace: per la room tenuta ieri notte dai fan di Oriana e Daniele, che si è però improvvisamente trasformata in un ri… -