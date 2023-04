Giallo a Posillipo | di una donna il cadavere scoperto in un giardino | addosso non aveva alcun documento

(Di martedì 11 aprile 2023) E’ di unail corpo senza vita trovato in unnel quartierea Napoli. Lo hanno constatato il medico legale e i Carabinieri della sezione rilievi del nucleo investigativo di Napoli, una volta mosso ile tolto il cappuccio di felpa che indossava. Lanoncon sé. Sul corpo non sono stati notati segni di violenza. Le cause del decesso saranno chiarite solo dopo l’autopsia disposta dalla Procura di Napoli. Proseguono le indagini dei Carabinieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

