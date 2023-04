Gf Vip 7, Nikita Pelizon: “Stavo antipatica ai Vipponi perché non mi riuscivano a sottomettere, non accettavano che…” (Di martedì 11 aprile 2023) La vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip con il 53% dei voti è stata Nikita Pelizon. La modella triestina, già vista a Pechino Express lo scorso anno, ha battuto sul filo di lana l’influencer venezuelana Oriana Marzoli. Dopo circa sette lunghissimi mesi nella Casa di Cinecittà, Nikita ha potuto finalmente immergersi nella natura e riabbracciare i suoi cari. Nel corso di un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, la Pelizon ha raccontato come si sente oggi: È incredibile. Rivedere la mia famiglia, alcuni miei anici e legami stretti, ma anche solo la natura, i panorami. È bellissimo e al tempo stesso parecchio strano. Ho un sacco di stimoli nuovi e il mio cervello, per assurdo, non era più abituato alle cose quotidiane. Insomma, da mesi non vedevo più di una ventina di persone, quindi potete ... Leggi su isaechia (Di martedì 11 aprile 2023) La vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip con il 53% dei voti è stata. La modella triestina, già vista a Pechino Express lo scorso anno, ha battuto sul filo di lana l’influencer venezuelana Oriana Marzoli. Dopo circa sette lunghissimi mesi nella Casa di Cinecittà,ha potuto finalmente immergersi nella natura e riabbracciare i suoi cari. Nel corso di un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, laha raccontato come si sente oggi: È incredibile. Rivedere la mia famiglia, alcuni miei anici e legami stretti, ma anche solo la natura, i panorami. È bellissimo e al tempo stesso parecchio strano. Ho un sacco di stimoli nuovi e il mio cervello, per assurdo, non era più abituato alle cose quotidiane. Insomma, da mesi non vedevo più di una ventina di persone, quindi potete ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Ci sarebbe un disegno preciso dietro la sparizione degli ex concorrenti del #GFvip dai palinsesti Mediaset - vivailtrashhh : Nikita Vince il Grande Fratello Vip. Ebbene si, ci siamo riusciti.?? Dopo mesi duri siamo riusciti a chiudere in be… - fanpage : #Gfvip Grande gioia per i #nikiters! Nikita Pelizon vince la settima edizione del Grande Fratello Vip! - IsaeChia : #GfVip 7, Nikita Pelizon: “Stavo antipatica ai Vipponi perchè non mi riuscivano a sottomettere, non accettavano che… - VicolodelleNews : #GFVip, Nikita Pelizon si toglie un bel sassolino dalle scarpe nei confronti degli spartani! #nikiters - Il Vicolo… -