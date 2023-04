Gf Vip 7, niente ospitata a Verissimo per i finalisti: la reazione di Nikita Pelizon (Di martedì 11 aprile 2023) Nikita Pelizon, dopo aver vinto la settima edizione del Grande Fratello Vip, è tornata sui social dove quotidianamente si tiene in contatto con i followers. Già nelle ultime ore Nikita aveva detto la sua sui comportamenti di alcuni ex coinquilini durante un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Nello specifico, la modella triestina aveva dichiarato che nella Casa era considerata un concorrente ‘forte’ e per questo motivo in molti cercavano di metterla in disparte. Poco fa, attraverso un box domande creato su Instagram, la vincitrice del Gf Vip 7 ha ribadito quanto sostenuto in precedenza, poi svelando se i suoi ‘rivali’ le hanno chiesto scusa per il modo in cui l’hanno trattata nella Casa. No. Era tutta una tecnica per abbattermi, non ci sono riusciti. In tal senso, la Pelizon ha lanciato una velata accusa ad ... Leggi su isaechia (Di martedì 11 aprile 2023), dopo aver vinto la settima edizione del Grande Fratello Vip, è tornata sui social dove quotidianamente si tiene in contatto con i followers. Già nelle ultime oreaveva detto la sua sui comportamenti di alcuni ex coinquilini durante un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Nello specifico, la modella triestina aveva dichiarato che nella Casa era considerata un concorrente ‘forte’ e per questo motivo in molti cercavano di metterla in disparte. Poco fa, attraverso un box domande creato su Instagram, la vincitrice del Gf Vip 7 ha ribadito quanto sostenuto in precedenza, poi svelando se i suoi ‘rivali’ le hanno chiesto scusa per il modo in cui l’hanno trattata nella Casa. No. Era tutta una tecnica per abbattermi, non ci sono riusciti. In tal senso, laha lanciato una velata accusa ad ...

