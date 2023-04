GF Vip 7, la scelta di Mediaset fa discutere: i vipponi fuori da tutti i programmi? (Di martedì 11 aprile 2023) Non è un mistero che la settima edizione del Grande Fratello Vip sia stata la meno seguita di sempre. I troppi passi falsi hanno portato conseguenze inevitabili, le quali si sono proiettate sugli ascolti appunto. Che la stagione appena terminata abbia deluso le aspettative lo conferma anche l’ultima decisione di Mediaset. Stando ai rumors, infatti, Pier Silvio Berlusconi avrebbe deciso di limitare le partecipazioni dei vipponi di quest’anno anche in altri format dell’azienda. Grande Fratello Vip 7: la dritta di Pier Silvio Berlusconi Già durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, i rimproveri di Pier Silvio Berlusconi hanno spinto gli autori a cambiare il regolamento e ad inasprire i provvedimenti in caso di passi falsi. E adesso quella punizione pare continuare ancora, anche a reality ultimato. Ebbene sì perché molti telespettatori si sono ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 11 aprile 2023) Non è un mistero che la settima edizione del Grande Fratello Vip sia stata la meno seguita di sempre. I troppi passi falsi hanno portato conseguenze inevitabili, le quali si sono proiettate sugli ascolti appunto. Che la stagione appena terminata abbia deluso le aspettative lo conferma anche l’ultima decisione di. Stando ai rumors, infatti, Pier Silvio Berlusconi avrebbe deciso di limitare le partecipazioni deidi quest’anno anche in altri format dell’azienda. Grande Fratello Vip 7: la dritta di Pier Silvio Berlusconi Già durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, i rimproveri di Pier Silvio Berlusconi hanno spinto gli autori a cambiare il regolamento e ad inasprire i provvedimenti in caso di passi falsi. E adesso quella punizione pare continuare ancora, anche a reality ultimato. Ebbene sì perché molti telespettatori si sono ...

