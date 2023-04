(Di martedì 11 aprile 2023) Da una settimana si è conclusa la settima edizione del GF Vip dove a trionfare, come è oramai risaputo, è stata Nikita Pelizon. In quest’ultima edizione non sono mancate le polemiche e le critiche, tanto da costringere Pier Silvio Berlusconi ad intervenire per prendere in mano le redini della situazione. Recentemente a parlare del reality, L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CondividiT35971 : RT @GF_diretta: Le rivelazioni e alcune indiscrezioni sulle dinamiche interne del #GrandeFratelloVip #gFVIP. Il racconto di una concorrente… - Peppeeserena1 : RT @GF_diretta: Le rivelazioni e alcune indiscrezioni sulle dinamiche interne del #GrandeFratelloVip #gFVIP. Il racconto di una concorrente… - amoreee50 : RT @GF_diretta: Le rivelazioni e alcune indiscrezioni sulle dinamiche interne del #GrandeFratelloVip #gFVIP. Il racconto di una concorrente… - GF_diretta : Le rivelazioni e alcune indiscrezioni sulle dinamiche interne del #GrandeFratelloVip #gFVIP. Il racconto di una con… -

Sono spuntate delle ombre sul passato di Cristina Scuccia, ex suora edella prossima ... Cristina Scuccia,sul passato Deianira Marzano, esperta di Gossip, ha condiviso sui ...... considerato tra le maggioridel 2022, con un tour nei club completamente sold out e la ... Partecipo poi comebarzellettiere nella trasmissione La sai l'ultima (stagione 1993 - ...Alla fine del programma, comunque, escono fuori dellepiuttosto interessanti da parte di un ex. Indice dei contenuti Gennaro Lillio, ecco cosa ha dichiarato su come funziona ...

GF, le rivelazioni di un ex concorrente: "Ok vi dico i segreti del GF" DailyNews 24

L'ultimo ruolo di Ferrini in ordine cronologico è quello del Porcellino, concorrente misterioso del format «Il ... perché volevo arrivare in finale - ha detto al momento della rivelazione - ma ho una ...Emergono delle indiscrezioni scioccanti sul passato di Cristina Scuccia, ex suora che tra pochissimo sbarcherà all'Isola dei Famosi.