Gesto folle in Tunisia: calciatore disperato si dà fuoco davanti la stazione di polizia (Di martedì 11 aprile 2023) Arriva una notizia sconcertante dalla Tunisia: il calciatore Nizar Aissaoui, 35 anni, ieri si è dato fuoco davanti alla stazione di polizia di Haffouz e dopo il Gesto è stato trasportato all’ospedale Aghlabiti di Kairouan. Come appreso da Calciomercato.com, lo stesso giocatore, poco prima di passare all’azione e compiere il Gesto, aveva pubblicato un video sul suo account Facebook per spiegare il motivo che lo avrebbe spinto, da lì a poco, a compiere quell’azione. Il calciatore tunisino Nizar Aissaoui si dà fuoco: il motivo Nizar Aissaoui TunisiaNel video pubblicato Aissaoui diceva “di essere stato ingiustamente accusato in un caso di terrorismo”. Il governatore di Kairouan Mohamed ... Leggi su rompipallone (Di martedì 11 aprile 2023) Arriva una notizia sconcertante dalla: ilNizar Aissaoui, 35 anni, ieri si è datoalladidi Haffouz e dopo ilè stato trasportato all’ospedale Aghlabiti di Kairouan. Come appreso da Calciomercato.com, lo stesso giocatore, poco prima di passare all’azione e compiere il, aveva pubblicato un video sul suo account Facebook per spiegare il motivo che lo avrebbe spinto, da lì a poco, a compiere quell’azione. Iltunisino Nizar Aissaoui si dà: il motivo Nizar AissaouiNel video pubblicato Aissaoui diceva “di essere stato ingiustamente accusato in un caso di terrorismo”. Il governatore di Kairouan Mohamed ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : #Louisville La strage da lui messa in atto è stata mandata in streaming su Instagram. Il 25enne ha aperto il fuoco… - AriannaAmbrosi0 : RT @fanpage: #Louisville La strage da lui messa in atto è stata mandata in streaming su Instagram. Il 25enne ha aperto il fuoco uccidendo 5… - leftsnoopy : RT @fanpage: #Louisville La strage da lui messa in atto è stata mandata in streaming su Instagram. Il 25enne ha aperto il fuoco uccidendo 5… - FlaviaCapps : Terrorismo? Gesto folle dovuto a motivi personali? Incidente? Il punto è che non lo sappiamo. È triste strumentaliz… - interrisnews : Le #motivazioni del folle gesto anticipate sulla sua pagina #facebook -