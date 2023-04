Gerry Scotti | cosa pensa davvero della collega Michelle Hunziker | solo ora la verità

(Di martedì 11 aprile 2023)riveladi: nessuno sapeva di questo retroscena sulla, eccoha dichiarato. Lui è uno dei pilastri di Mediaset e dopo oltre 40 anni di carriera ha ancora un successo incredibile, mentre lei è una delle reginenostra televisione, amatissima dal pubblico per il suo talento e la sua simpatia. Stiamo parlando, ovviamente di, che in questo periodo condividono il tavolo di Striscia la Notizia., in che rappori ècon(Grantennis Toscana) ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MrFring4 : @direzioneprc @diMartedi Manca Gerry Scotti e Fiorello - jovinco82 : Sabato mi prendo una storta che domenica mi citofonerà Gerry Scotti per consegnarmi il quadro del Guinness world record - jazz_ste : RT @angelo_merisi: MISTERO SVELATO #MeloniVAIACASA RAGA che siete maligni, mal pensanti, @lamanzini1 e @Gerry_Scotti nessuno ha capito ch… - InfinitoIsacco : RT @angelo_merisi: MISTERO SVELATO #MeloniVAIACASA RAGA che siete maligni, mal pensanti, @lamanzini1 e @Gerry_Scotti nessuno ha capito ch… - takefive2020 : @Striscia @m_hunziker @Gerry_Scotti Ma vi rendete conto delle conseguenze delle affermazioni di Greggio? Secondo vo… -

... un momento bellissimo che passa in un attimo', dice la showgirl che di recente è tornata a condurre insieme ail tg satirico di Canale 5: 'Siamo due super nonni, io sto imparando e ...E in questi giorni, la conduttrice svizzera è tornata a condurre Striscia la Notizia in coppia con, coppia che costituisce uno dei marchi di fabbrica del tiggi satirico. E riflettendo su ...Un primato certificato dal Guinness World Records e presentato durante il programma "Lo show dei record", su Canale 5, condotto da. La minuscola Chihuahua è grande quanto una tazza da tè ...

Michelle Hunziker, "è stato un miracolo": la rivelazione su Gerry Scotti Liberoquotidiano.it

Michelle Hunziker pare si sia passata delle belle vacanze di Pasqua. In compagnia delle figlie Sole e Celeste, si è recata in Svizzera. L'attuale conduttrice di Striscia la Notizia, affianco a Gerry S ..."Adesso Aurora e Goffredo vivono il momento sacro dell'allattamento nel silenzio di casa, un momento bellissimo che passa in un attimo", dice Michelle che ora sta conducendo con Gerry Scotti “Striscia ...