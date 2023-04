Gerardo Pulli rivela cosa è accaduto dopo la vittoria ad Amici

(Di martedì 11 aprile 2023) e perché per anni è sparito dalla circolazione L'articolo proviene da Novella 2000.

Vi ricordate diVincitore dell'undicesima edizione di Amici di Maria De Filippi , oggi sta per lanciare un album doppio dal titolo 'San Michele' e 'Arkangelo' ed è conosciuto con i suoi due alter ego ...Confessioni che fanno molto rumore, quelle di, ex vincitore di Amici , il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Vinse nel 2012 nella categoria canto: soldi, celebrità e successo. Poi peròè sparito nel nulla, di ...Era il 2011 quandoentrò nel talent della scuola di Amici di Maria De Filippi ed era il 2012 quando all'Arena di Verona si portò la vittoria (della categoria canto) a casa. Successo e montepremi gli sono ...

Amici, la confessione choc dell’ex vincitore Gerardo Pulli: “Ho speso tutti i soldi della… Il Fatto Quotidiano

Sono passati ormai quasi 11 anni da quando, nel 2012 all’Arena di Verona, Gerardo Pulli si aggiudicava la vittoria nella categoria “canto” ad Amici di Maria De Filippi, portandosi a casa la coppa, il ...L'incredibile storia del vincitore più contestato di Amici: finisce tutti i soldi guadagnati, si finge un altro e cambia nome ...