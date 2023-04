George Forsyth | l’ex portiere dell’Atalanta diventato un politico di riferimento in Perù

Leggi su bergamonews

(Di martedì 11 aprile 2023) Una sola stagione a Bergamo, toccata e fuga. Uno dei tanti nella storiaPatrickSommer, però, non è come tutti gli altri. No, non parliamo di meriti calcistici. Leggendo il suo nome, qualcuno si sarà chiesto: “chi?”. Attraversiamo l’Atlantico, andiamo a Lima, capitale del. Chiedete di: quasi chiunque conoscerà il suo nome. A Bergamo ci si ricorda di lui – in pochi, comunque – come, per una presenza contro l’Ascoli in Coppa Italia, prima e unica comparsata. Nel suo paese d’origine, invece, è noto tra le altre cose per essere stato il candidato alla presidenza delnel 2021 e figura politica di spicco. Età? Almeno 50, considerando il vissuto, penserete. No: quaranta. Compiuti il 20 giugno 2022. Quattro decadi nelle ...