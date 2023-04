Genova omaggia le prostitute che finanziarono la costruzione del porto

(Di martedì 11 aprile 2023)renderà omaggio alleche nel Medioevo, con le tasse pagate sui loro guadagni, permisero ladei moli del, fondamentali per rendere la città una potenza economica mondiale. Oggi, a secoli di distanza, la città è pronta a ringraziare con una targa commemorativa a quelle donne che tra il 1300 e il 1400 consentirono alla Superba di diventare un nodo cruciale dei traffici marittimi.Un'idea nata quasi sei anni fa "Dovevano pagare cinque soldi al giorno alla Repubblica di, tra il Trecento e il Quattrocento" - ha spiegato il presidente del municipio Centro Est Andrea Carratù - "e quel loro contributo è stato essenziale per realizzare le opere portuali". L'idea di ricordare legenovesi dell'epoca è nata nel 2017 da una associazione della ...

Un'idea nata quasi sei anni fa 'Dovevano pagare cinque soldi al giorno alla Repubblica di, tra il Trecento e il Quattrocento' - ha spiegato il presidente del municipio Centro Est Andrea ...

Tra il 1300 e il 1400 il pagamento delle tasse da parte loro consentì la trasformazione della città in una potenza economica, grazie all'edificazione dei moli. Oggi, a distanza di secoli, una targa ...Genova renderà omaggio alle prostitute che nel Medioevo, con le tasse pagate sui loro guadagni, permisero la costruzione dei moli del porto, fondamentali per rendere la città una potenza economica ...