Genoa | un tifoso super dal mondo del tennis | “Fan da quando ero bambino Sogno…”

(Di martedì 11 aprile 2023) Arriva direttamente dall'Atp di Montecarlo del, la dichiarazione d'amore per il. A farla un noto campione...

"Sceglievo ilda bambino nei videogiochi e ho deciso che sarebbe stata la squadra italiana da tifare", ha raccontato il tennista impegnato nell'Atp di Montecarlo. window.eventDFPreadygoogletag.Stefanos Tsitsipas , campione del tennis detentore dell'Atp di Montecarlo, ha sorpreso un po' tutti dichiarando la sua passione per ilnel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport.Il nostro Paolo De Giovanni,"illuminato", diventato ormai nostro consulente sull'oroscopo ... Calma amici, ilsempre quattro punti in più del Bari terzo in classifica. Qualcuno ha avanzato ...

Tsitsipas, cuore Grifone: "Tifo Genoa sin da bambino: un giorno vorrei essere a Marassi" Sky Sport

Stefanos Tsitsipas, campione del tennis detentore dell'Atp di Montecarlo, ha sorpreso un po' tutti dichiarando la sua passione per il Genoa nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky ...