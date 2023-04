GdS – Lukaku tra Inter e Chelsea: la panchina dei Blues e il futuro (Di martedì 11 aprile 2023) 2023-04-10 13:47:40 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla Gazzetta dello Sport: La panchina dei Blues è tra le più calde d’Europa, e dalla scelta di Boehly dipende anche l’avvenire del belga, che a fine stagione torna a Londra per fine prestito. Le ipotesi inglesi e la strategia dell’Inter Per chi tifa Romelu Lukaku? Qual è nella sua testa il miglior allenatore possibile per il Chelsea della prossima stagione? Attenzione, non quello che gli permetterebbe di avere un maggior minutaggio a Stamford Bridge, ma quello che accontenterebbe il suo desiderio di indossare ancora la maglia dell’Inter. Difficile dirlo adesso visto il mare agitato che stanno attraversando sia i Blues sia l’Inter, entrambe in ... Leggi su justcalcio (Di martedì 11 aprile 2023) 2023-04-10 13:47:40 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla Gazzetta dello Sport: Ladeiè tra le più calde d’Europa, e dalla scelta di Boehly dipende anche l’avvenire del belga, che a fine stagione torna a Londra per fine prestito. Le ipotesi inglesi e la strategia dell’Per chi tifa Romelu? Qual è nella sua testa il miglior allenatore possibile per ildella prossima stagione? Attenzione, non quello che gli permetterebbe di avere un maggior minutaggio a Stamford Bridge, ma quello che accontenterebbe il suo desiderio di indossare ancora la maglia dell’. Difficile dirlo adesso visto il mare agitato che stanno attraversando sia isia l’, entrambe in ...

