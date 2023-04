Gazzelle annuncia la data di uscita e la copertina del disco Dentro

(Di martedì 11 aprile 2023)ladie ladel nuovodal titolo“E se il mondo finisse davvero domani io continuerei a farlo.. sempre mettendocitutto quello che questa vita mi da”… con questa frase ci aveva lasciatoalla vigilia dell’di Idem, il suo ultimo singolo. Nei mesi scorsi ha tenuto i fan con il fiato sospeso, condividendo settimana dopo settimana la percentuale di completamento del suo quarto lavoro in studio. Adesso, però, è arrivato il momento che in tanti aspettavano: il 19 maggio sarà fuori ovunque, il nuovo album del cantautore. Il 9 giugno 2023 allo Stadio Olimpico di Roma, ci sarà l’unico grande concerto che lo vedrà protagonista ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... soundsblogit : Gazzelle annuncia “Dentro”, il suo nuovo album: cover, ecco quando esce - rockolpoprock : Gazzelle annuncia il nuovo album 'Dentro', in uscita a maggio - alsaziato : no ragazzi gazzelle annuncia l’uscita del nuovo album e gianma posta???? -

Scheda artista:TAGS Concerti ,La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...In attesa di conoscere la tracklist , di seguito puoi dare un'occhiata alla copertina : "Dentro" è stato anticipato da "IDEM", singolo in cuiha racchiuso tanti momenti che hanno segnato gli ...Circa 8di Thompson (sic), circa seidi Grant, 3 antilopi, 4 orici, 6 impalla (... Nel telegramma del 1° ottobre 1951, in cuial figlio la morte della madre Pauline, ...

Gazzelle annuncia il nuovo album "Dentro", in uscita a maggio Rockol.it

Gazzelle porterà per la prima volta sul palco le canzoni del nuovo album "Dentro", insieme ad altri brani del suo repertorio, il 9 giugno in occasione dell'unico concerto che lo vedrà protagonista ...Gazzelle nei mesi scorsi ha tenuto i fan con il fiato sospeso, condividendo settimana dopo settimana la percentuale di completamento del suo quarto lavoro in studio, adesso, però, è arrivato il ...