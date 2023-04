Gara di solidarietà per far rinasce la chiesa di ‘Don Bosco’: in poche ore raccolti oltre 5mila euro (Di martedì 11 aprile 2023) L’intero Golfo di Gaeta è rimasto attonito di fronte alle fiamme che hanno distrutto la chiesa del Cuore Immacolato di Maria, in zona Acquatraversa, a Formia, conosciuta anche come la chiesa di Don Bosco. Le foto e i video hanno iniziato a girare sin da subito, lasciando i cittadini del comprensorio sgomenti e impotenti di fronte a un fuoco che ha ‘aggredito’ gli arredi in legno interni del luogo di culto, distruggendo la sagrestia, l’oratorio e la casa canonica. Ingenti i danni provocati dall’incendio L’incendio è divampato nella notte tra sabato e domenica i vigili del fuoco dei distaccamenti di Castelforte e Gaeta si sono adoperati con ogni mezzo, per sedare nel minor tempo possibile le fiamme, anche grazie all’aiuto dei volontari del Ver sud Pontino. A dare forza alla città e ai fedeli è stato Don Mariano Salpione, parroco della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 aprile 2023) L’intero Golfo di Gaeta è rimasto attonito di fronte alle fiamme che hanno distrutto ladel Cuore Immacolato di Maria, in zona Acquatraversa, a Formia, conosciuta anche come ladi Don Bosco. Le foto e i video hanno iniziato a girare sin da subito, lasciando i cittadini del comprensorio sgomenti e impotenti di fronte a un fuoco che ha ‘aggredito’ gli arredi in legno interni del luogo di culto, distruggendo la sagrestia, l’oratorio e la casa canonica. Ingenti i danni provocati dall’incendio L’incendio è divampato nella notte tra sabato e domenica i vigili del fuoco dei distaccamenti di Castelforte e Gaeta si sono adoperati con ogni mezzo, per sedare nel minor tempo possibile le fiamme, anche grazie all’aiuto dei volontari del Ver sud Pontino. A dare forza alla città e ai fedeli è stato Don Mariano Salpione, parroco della ...

