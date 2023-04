Gaeta, gli studenti dell’Istituto nautico “Caboto” a lezione di procedure doganali (Di martedì 11 aprile 2023) Gaeta – Si è tenuta presso l’Istituto nautico “G. Caboto”, il primo degli incontri dell’Ufficio delle Dogane di Gaeta, diretto da Francesco Mastrantonio, con gli studenti per l’apprendimento di competenze trasversali e per l’orientamento. I funzionari dell’Ufficio hanno tenuto la sessione teorica con gli studenti del quinto anno dell’indirizzo “logistica”, nell’ambito della Convenzione per percorsi di alternanza scuola/lavoro recentemente firmata. Durante l’incontro i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Gaeta, dopo aver descritto i principi fondanti del D. Lgs.81/2008 sulla sicurezza sul lavoro, hanno illustrato in via generale l’organizzazione, il ruolo e le funzioni dell’Agenzia, i principali istituti, le procedure, i regimi ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 11 aprile 2023)– Si è tenuta presso l’Istituto“G.”, il primo degli incontri dell’Ufficio delle Dogane di, diretto da Francesco Mastrantonio, con gliper l’apprendimento di competenze trasversali e per l’orientamento. I funzionari dell’Ufficio hanno tenuto la sessione teorica con glidel quinto anno dell’indirizzo “logistica”, nell’ambito della Convenzione per percorsi di alternanza scuola/lavoro recentemente firmata. Durante l’incontro i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di, dopo aver descritto i principi fondanti del D. Lgs.81/2008 sulla sicurezza sul lavoro, hanno illustrato in via generale l’organizzazione, il ruolo e le funzioni dell’Agenzia, i principali istituti, le, i regimi ...

