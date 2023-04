Futuro dell’ospedale di Saronno | sabato 15 presidio e mobilitazione

(Di martedì 11 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Une una, in programma15 aprile, per l’ospedale di: una manifestazione è in programma proprio nei prossimi giorni, quando cittadini e parte della società civile si daranno appuntamento per manifestare in tutelasaronnese, dopo che da qualche settimana si è cominciato a parlare di perdita del primario di Rianimazione. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... valtellinatweet : Riorganizzazione delle attività nel futuro dell’Ospedale Morelli - legnanonews : Un “superbus” ad alta capacità, con tratte su corsie riservate, per collegare i centri dell’asse del Sempione e in… - infoitinterno : Il futuro dell’ospedale di Ozieri disegnato dal nuovo Atto Aziendale - Lufo1971 : Il futuro dell’ospedale di Ozieri disegnato dal nuovo Atto Aziendale - SardiesNovas : Il futuro dell’ospedale di Ozieri disegnato dal nuovo Atto Aziendale -

...che la sua mamma ha affidato alla Culla per la Vita... dettato dalla volontà di assicurare al piccolo un...... ma non di sapere se la scuola, l', l'infrastruttura sono ...verità è necessaria per evitare di sbagliare in. Questo ...il modo flessibile con il quale abbiamo utilizzato i fondi'...Enea, il neonato abbandonato per dargli unGuance rosee, ... è già diventato il pupillo'intero. E non solo: sono ...