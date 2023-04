Futsal, Portogallo - Italia: dove vedere la partita in tv e in streaming (Di martedì 11 aprile 2023) Venerdì 14 e domenica 16 aprile la Nazionale Italiana di Futsal va a far visita a quella che, a tutti gli effetti, è attualmente la squadra più forte del pianeta, il Portogallo. Vincitrice degli ultimi due Europei, con in... Leggi su europa.today (Di martedì 11 aprile 2023) Venerdì 14 e domenica 16 aprile la Nazionalena diva a far visita a quella che, a tutti gli effetti, è attualmente la squadra più forte del pianeta, il. Vincitrice degli ultimi due Europei, con in...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliAddict : Italia Futsal, 18 azzurri convocati per le amichevoli in Portogallo #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Notiz… - linealaterale : L'Italia di futsal maschile si prepara con questi uomini a sfidare il Portogallo Campione d'Europa e Campione del M… - Calcioa5Live : #Italfutsal: torna Fortini, new entry Raguso. I convocati di Max per il Portogallo #futsal - linealaterale : Mentre in Italia si promuove una politica restrittiva circa l'impiego dei calciatori non formati nel futsal, Spagna… -