Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Futre: 'Inter, col Porto ti è andata bene ma la fortuna non sempre è amica': Futre: 'Inter, col Porto ti è andata b… - Gazzetta_it : #Futre: 'Inter, col Porto ti è andata bene ma la fortuna non sempre è amica' #BenficaInter -

In questo gustoso incrocio italo - portoghese, Paulo, leggenda che ha attraversato le tre grandi di Portogallo ma è stato semplice meteora in ... come milanista 'gufo'e Juve…". Non ...Due dell'uno della Roma. E basta, niente più. Non è uno spettacolo piacevole da vedere, ... Un poco come accadeva in Italia quando importavamo i migliori calciatori europei, tipo, che fu ...In questo gustoso incrocio italo - portoghese, Paulo, leggenda che ha attraversato le tre grandi di Portogallo ma è stato semplice meteora in ... come milanista 'gufo'e Juve…". Non ...

Futre: "Inter, col Porto ti è andata bene ma la fortuna non sempre è amica" La Gazzetta dello Sport

Non fosse di cristallo! Ecco cosa pensano molti interisti riguardo a Stefano Sensi, rinato al Monza nonostante il brutto infortunio subito ...Il destino di Simone Inzaghi è un tema caldissimo in casa Inter: ecco il nome del possibile sostituto già contattato da Marotta.