Furti di dati delle carte di credito, l’Italia tra i Paesi più colpiti al mondo. Boom di violazioni tramite i social (Di martedì 11 aprile 2023) l’Italia è nella top 20 dei Paesi più colpiti da Furti di credenziali delle carte di credito. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Cyber Crif, il nostro Paese risulta 14esimo nella classifica degli Stati vittima di cybercriminali. Secondo il report il maggior numero di persone che ha subito hackeraggio vive nel Lazio, il 21,1%; segue la Lombardia con il 14%. Le aree geografiche in cui vengono allertate più persone sono il Nord con una percentuale totale di 37,8% e il Centro con il 36%. In proporzione invece sono gli abitanti del Sud e del Nord Est che ricevono più alert. Il. monitoraggio prende in considerazione l’anno 2022, periodo durante il quale si sono registrati oltre 1,6 milioni di alert inviati per dati rilevati sul dark ... Leggi su open.online (Di martedì 11 aprile 2023)è nella top 20 deipiùdadi credenzialidi. Secondo iraccolti dall’Osservatorio Cyber Crif, il nostro Paese risulta 14esimo nella classifica degli Stati vittima di cybercriminali. Secondo il report il maggior numero di persone che ha subito hackeraggio vive nel Lazio, il 21,1%; segue la Lombardia con il 14%. Le aree geografiche in cui vengono allertate più persone sono il Nord con una percentuale totale di 37,8% e il Centro con il 36%. In proporzione invece sono gli abitanti del Sud e del Nord Est che ricevono più alert. Il. monitoraggio prende in considerazione l’anno 2022, periodo durante il quale si sono registrati oltre 1,6 milioni di alert inviati perrilevati sul dark ...

