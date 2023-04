Furibonda lite Allegri-Parades, caos-Juve a Pasquetta: accuse pesantissime (Di martedì 11 aprile 2023) Massimiliano Allegri contro Leandro Paredes: nel giorno di Pasquetta è andata di scena la lite tra i due alla Continassa. Terminata la sessione mattutina, però, al rientro negli spogliatoi, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe andata in scena un'animata discussione tra il centrocampista argentino, già apparso nervoso nel corso della partitella d'allenamento nonché scurissimo in volto mentre lasciava il terreno di gioco, e il tecnico toscano. Dopo aver evitato di litigare di fronte agli oltre 300 tifosi assiepati intorno al campo d'allenamento, una volta rientrato nello spogliatoio il 28enne di proprietà del Psg avrebbe sfogato con l'allenatore livornese la rabbia e la frustrazione covati da tempo. Paredes e le accuse ad Allegri per scarso minutaglie Il campione del mondo difatti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Massimilianocontro Leandro Paredes: nel giorno diè andata di scena latra i due alla Continassa. Terminata la sessione mattutina, però, al rientro negli spogliatoi, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe andata in scena un'animata discussione tra il centrocampista argentino, già apparso nervoso nel corso della partitella d'allenamento nonché scurissimo in volto mentre lasciava il terreno di gioco, e il tecnico toscano. Dopo aver evitato di litigare di fronte agli oltre 300 tifosi assiepati intorno al campo d'allenamento, una volta rientrato nello spogliatoio il 28enne di proprietà del Psg avrebbe sfogato con l'allenatore livornese la rabbia e la frustrazione covati da tempo. Paredes e leadper scarso minutaglie Il campione del mondo difatti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Lite furibonda tra Paredes e Allegri: l'argentino non ha partecipato al pranzo alla Continassa ?? ?? ?? [La Gazzet… - pg_chirico : RT @clipever: Presunta lite furibonda Allegri -Paredes : peccato non siano volati ceffoni anche ai para-giornalisti presenti! #gravinadimet… - tempoweb : #Juventus, furia di Leandro #Paredes contro Max #Allegri: #Pasquetta di fuoco, lite furibonda #calcio #seriea… - RJelenoire : @vane___96 Mah, lo hanno pubblicato mezz'ora fa.. in ogni caso, se anche fosse di ieri, allora ha una doppia person… - AlfanoToni : RT @GoalItalia: Lite furibonda tra Paredes e Allegri: l'argentino non ha partecipato al pranzo alla Continassa ?? ?? ?? [La Gazzetta dello… -