Fumata bianca nel centrodestra: Enrico Trantino sarà il candidato sindaco di Catania (Di martedì 11 aprile 2023) Fumata bianca nel centrodestra trova per le elezioni del 28 e 29 maggio a Catania: sarà Enrico Trantino di Fratelli d’Italia il candidato unitario sindaco della coalizione. Oggi è arrivato il via libera definitivo della Lega, dopo le fibrillazioni delle ultime settimane. «Quello che faccio non è un passo indietro, né di lato: oggi, tutti insieme, facciamo due passi avanti nel tutelare l’unità del centrodestra, come strumento per proteggere Catania e riportarla verso un percorso di crescita.Un obiettivo, quest’ultimo, che è sempre stato il primo e unico interesse della Lega e della sua classe dirigente, attorno alla quale, in queste settimane, una moltitudine di cittadini si è aggregata con grande ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 aprile 2023)neltrova per le elezioni del 28 e 29 maggio adi Fratelli d’Italia ilunitariodella coalizione. Oggi è arrivato il via libera definitivo della Lega, dopo le fibrillazioni delle ultime settimane. «Quello che faccio non è un passo indietro, né di lato: oggi, tutti insieme, facciamo due passi avanti nel tutelare l’unità del, come strumento per proteggeree riportarla verso un percorso di crescita.Un obiettivo, quest’ultimo, che è sempre stato il primo e unico interesse della Lega e della sua classe dirigente, attorno alla quale, in queste settimane, una moltitudine di cittadini si è aggregata con grande ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Fumata bianca nel centrodestra: Enrico Trantino sarà il candidato sindaco di Catania - RomaHubOff : ?? Domani alle 19 ci sarà una riunione in Campidoglio per discutere del nuovo #StadioDellaRoma, potrebbe essere dec… - infoitsport : Novità rinnovi Inter, in arrivo la fumata bianca: accordo a un passo! - LALAZIOMIA : Lazio, vicina la fumata bianca per il rinnovo di Mattia Zaccagni - - calciomercatogp : Settimane decisive per il rinnovo di #Smalling con la #Roma. Il suo agente è arrivato nella capitale per parlare co… -

Futuro Leao, spunta la confessione del portoghese sul Milan - Top News Dove giocherà Leao Se lo chiedono i tifosi del Milan , che da mesi aspettano la fumata bianca in coda all'estenuante trattativa per il rinnovo del portoghese. Che è seguito anche da altre squadre, anche se l'interesse - vista la stagione tutt'altro che entusiasmante del giovane ... Smalling, ore decisive sul rinnovo: l'agente è Roma, cosa può succedere oggi Dalle recenti parole di Pinto e quelle del giocatore, sembra essere comunque nell'aria la fumata bianca, tuttavia la certezza arriverà solo quando sul contratto ci sarà la firma del trentatreenne ... Leicester City, Jesse Marsch è vicino alla panchina Jesse Marsch sarebbe il successore di Brendan Rodgers sulla panchina del Leicester: la fumata bianca è imminente Il Leicester ha individuato il successore di Brendan Rodgers dopo l'esonero del tecnico. Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, Jesse Marsch sarebbe vicino alla panchina. ... Dove giocherà Leao Se lo chiedono i tifosi del Milan , che da mesi aspettano lain coda all'estenuante trattativa per il rinnovo del portoghese. Che è seguito anche da altre squadre, anche se l'interesse - vista la stagione tutt'altro che entusiasmante del giovane ...Dalle recenti parole di Pinto e quelle del giocatore, sembra essere comunque nell'aria la, tuttavia la certezza arriverà solo quando sul contratto ci sarà la firma del trentatreenne ...Jesse Marsch sarebbe il successore di Brendan Rodgers sulla panchina del Leicester: laè imminente Il Leicester ha individuato il successore di Brendan Rodgers dopo l'esonero del tecnico. Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, Jesse Marsch sarebbe vicino alla panchina. ... Plenkovic-medici, fumata bianca: niente sciopero LaVoce del popolo Svolta per il club: fatta per la cessione, ecco il nuovo proprietario Una svolta che consentirà sicuramente di guardare con maggiore serenità al futuro anche se i tifosi per il momento preferiscono attendere la fumata bianca prima di tirare un sospiro di sollievo. Rinnovo Leao, c’è un’ipotesi da scartare: la volontà del Milan Si tratta ormai di una questione che si sta trascinando da diverso tempo, con le parti che spesso hanno rivelato di volersi venire incontro, senza tuttavia arrivare mai alla fumata bianca definitiva. Una svolta che consentirà sicuramente di guardare con maggiore serenità al futuro anche se i tifosi per il momento preferiscono attendere la fumata bianca prima di tirare un sospiro di sollievo.Si tratta ormai di una questione che si sta trascinando da diverso tempo, con le parti che spesso hanno rivelato di volersi venire incontro, senza tuttavia arrivare mai alla fumata bianca definitiva.