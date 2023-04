Fuga documenti Usa, "Egitto produce in segreto razzi per Russia" (Di martedì 11 aprile 2023) Washington, 11 apr. - Il presidente egiziano Abdel Fattah al - Sisi, uno dei più stretti alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente e tra i principali beneficiari degli aiuti americani, ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 aprile 2023) Washington, 11 apr. - Il presidente egiziano Abdel Fattah al - Sisi, uno dei più stretti alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente e tra i principali beneficiari degli aiuti americani, ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : La recente fuga di informazioni ha rivelato oltre 100 documenti che riguardano l'intelligence ed il supporto milit… - ilpost : La più grossa fuga di documenti riservati dall’inizio della guerra in Ucraina - fanpage : La fuga di documenti segreti online del Ministero della Difesa Usa rappresenta la peggiore violazione della sicurez… - roberto_carboni : RT @SMaurizi: la proprietà #Elkann e la direzione #Molinari hanno trasformato il giornale di largo Fochetti in largo Langley. Non riesco a… - toro51071 : RT @Anna302478978: La fuga di documenti segreti sull’Ucraina è la punta dell’iceberg: l’analisi che fa tremare gli Usa PAESI ALLEATI SPIATI… -