Fuga documenti Usa, "Egitto produce in segreto razzi per Russia" (Di martedì 11 aprile 2023) Nel report dell'intelligence statunitense ottenuto dal Washington Post si parla di presunte conversazioni tra al-Sisi e alti funzionari militari egiziani Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, uno dei più stretti alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente e tra i principali beneficiari degli aiuti americani, ha recentemente ordinato ai suoi sottoposti di produrre in segreto fino a 40mila razzi da mandare in Russia. E' quanto emerge da un documento dell'intelligence statunitense trapelato nei giorni scorsi. Nel documento top secret, ottenuto dal Washington Post tramite Discord, un'app popolare tra i gamer, si parla di presunte conversazioni tra al-Sisi e alti funzionari militari egiziani e si fa riferimento a piani per fornire alla Russia proiettili di artiglieria e polvere da sparo. Nel documento si evidenzia ...

