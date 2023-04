Fuga documenti Usa | cosa sa il Pentagono | le indagini

(Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) – Ilsta ancora lavorando per capire la portata delladi notizie legata alla diffusione didi intelligence. Lo ha detto Chris Meagher, assistente del segretario alla Difesa per gli affari pubblici. I media Usa, in particolare Cnn e New York Times, riferiscono che alcuniclassificati riguardano la guerra in Ucraina. “Il Dipartimento della Difesa sta lavorando senza sosta per definire la portata della diffusione, l’obiettivo e l’impatto, nonché le misure di contrasto”, le parole di Meagher. “Stiamo indagando per capire come sia successo. Si sta valutando attentamente come vengano distribuite queste informazioni e a chi. Stiamo anche cercando di stabilirepotrebbe essere stato diffuso”. Meagher ha spiegato che il segretario alla Difesa Lloyd Austin è ...

La fuga di documenti riservati del dipartimento della Difesa Usa, contenenti presunte informazioni in merito all'imminente offensiva dell'Ucraina nei territori orientali del Paese occupati dalle forze russe.

(Adnkronos) – Il Pentagono sta ancora lavorando per capire la portata della fuga di notizie legata alla diffusione di documenti di intelligence. Lo ha detto Chris Meagher, assistente del segretario alla Difesa per gli affari pubblici.