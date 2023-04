Frode col gasolio contaminato in Provincia di Latina: “Danni al motore, mix con solventi altamente pericoloso”, maxi sequestro della finanza (FOTO) (Di martedì 11 aprile 2023) Nei giorni scorsi, nell’ambito di più interventi svolti al contrasto delle frodi nel settore delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Latina e i funzionari dell’Agenzia Dogane Monopoli, appartenenti all’Ufficio AntiFrode della Direzione Territoriale e al locale Ufficio delle Dogane di Gaeta, hanno controllato diversi impianti di distribuzione del sud-pontino e rinvenuto ingenti quantitativi di gasolio non a norma e pronto per essere immesso in consumo. In particolare, in due distributori della piana di Fondi, le Fiamme Gialle della locale Compagnia e il personale delle Dogane hanno trovato complessivi 19.000 litri di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 aprile 2023) Nei giorni scorsi, nell’ambito di più interventi svolti al contrasto delle frodi nel settore delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, i militari del ComandoleGuardia didie i funzionari dell’Agenzia Dogane Monopoli, appartenenti all’Ufficio AntiDirezione Territoriale e al locale Ufficio delle Dogane di Gaeta, hanno controllato diversi impianti di distribuzione del sud-pontino e rinvenuto ingenti quantitativi dinon a norma e pronto per essere immesso in consumo. In particolare, in due distributoripiana di Fondi, le Fiamme Giallelocale Compagnia e il personale delle Dogane hanno trovato complessivi 19.000 litri di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MutiLeonilde : RT @CorriereCitta: Frode col gasolio contaminato in Provincia di Latina: “Danni al motore, mix con solventi altamente pericoloso”, maxi seq… - CorriereCitta : Frode col gasolio contaminato in Provincia di Latina: “Danni al motore, mix con solventi altamente pericoloso”, max… - FBfabrifabri : VOGLIO DIRE A QUEI CRIMINALI DEI GIORNALISTI CHE NON MUORIAMO DI MALORE QUELLA è UNA FRODE CI STANNO UCCIDENDO I PO… - BomberiniL : @EugenioGiani @_Carabinieri_ PRESIDENTE GIANI quando REGIONE TOSCANA E COMUNE FIRENZE manifestano solidarietà a VIT… - UFORobot77 : @Enzwan @barbarab1974 Siamo in pace …!? Ma che film vedi…!? Sono più di 20 anni col cappio al collo dell’euro siamo… -