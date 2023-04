Freccia del Brabante donne: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming (Di martedì 11 aprile 2023) Anche le ragazze si spostano per cominciare l’ultima parte di stagione delle classiche. La prima sarà la Freccia del Brabante donne: giunta alla sua 8a edizione, lo scorso anno fu vinta in solitaria da Demi Vollering davanti a Katarzyna Niewiadoma e Liane Lippert. L’unica italiana ad aggiudicarsela fu Marta Bastianelli L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Ronde de Mouscron: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming Scheldeprijs donne: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming Leggi su blogciclismo (Di martedì 11 aprile 2023) Anche le ragazze si spostano per cominciare l’ultima parte di stagione delle classiche. La prima sarà ladel: giunta alla sua 8a edizione, lo scorso anno fu vinta in solitaria da Demi Vollering davanti a Katarzyna Niewiadoma e Liane Lippert. L’unica italiana ad aggiudicarsela fu Marta Bastianelli L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Ronde de Mouscron:tv eScheldeprijstv e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpazioCiclismo : Continua la sfortuna di Julian Alaphilippe che salterà Freccia del Brabante e Amstel Gold Race per le conseguenze d… - freccia_onesta : RT @SignoraDelleOr1: 'La lontananza inspiravo in un sorso enorme. Premevo vento, nubi e stelle al mio petto. E nel cerchio stretto di un a… - Piergiulio58 : Bahrain Victorious, Nicolò Buratti si unisce sin da subito al team: esordio alla Freccia del Brabante - SpazioCicli… - sylvenon : @scarableps @ddorkynclumsy tralaltro usano il simbolo per riconoscersi tra di loro ???? tanto che feci una freccia su… - SpazioCiclismo : La Bahrain Victorious anticipa il passaggio al professionismo di Nicolò Buratti (che aveva già firmato con il team… -