Freccia del Brabante 2023: la startlist e l’elenco dei partecipanti. Presenti Sheffield, De Lie, Trentin, Hirschi e Bagioli (Di martedì 11 aprile 2023) Archiviata la Parigi-Roubaix, si viaggia a ritmo spedito verso il prossimo grande appuntamento fra le Classiche, l’Amstel Gold Race. Domani pomeriggio sarà il turno di una nuova tappa intermedia, la Freccia del Brabante, giunta all’edizione numero 63 e che lo scorso anno ha visto vincitore lo statunitense Magnus Sheffield. Lo statunitense è stato protagonista di una grande azione nel finale di un percorso assai vallonato e vorrà ripetersi. Il portacolori della Ineos-Grenadiers ha difatti confermato la propria partecipazione e si attaccherà, come da prassi, il numero 1 sulla schiena. Ma non mancheranno i rivali. Come Arnaud De Lie (Lotto-Dstny), un po’ afflosciatosi dopo la buonissima partenza in stagione ma con qualità rare a disposizione. In casa UAE Team Emirates il duo Matteo Trentin-Marc Hirschi ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) Archiviata la Parigi-Roubaix, si viaggia a ritmo spedito verso il prossimo grande appuntamento fra le Classiche, l’Amstel Gold Race. Domani pomeriggio sarà il turno di una nuova tappa intermedia, ladel, giunta all’edizione numero 63 e che lo scorso anno ha visto vincitore lo statunitense Magnus. Lo statunitense è stato protagonista di una grande azione nel finale di un percorso assai vallonato e vorrà ripetersi. Il portacolori della Ineos-Grenadiers ha difatti confermato la propria partecipazione e si attaccherà, come da prassi, il numero 1 sulla schiena. Ma non mancheranno i rivali. Come Arnaud De Lie (Lotto-Dstny), un po’ afflosciatosi dopo la buonissima partenza in stagione ma con qualità rare a disposizione. In casa UAE Team Emirates il duo Matteo-Marc...

