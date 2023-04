Freccia del Brabante 2023: i favoriti. Sheffield per il bis, occhio a De Lie e Hayter (Di martedì 11 aprile 2023) Continua la stagione delle classiche del Nord e domani si approda nuovamente in Belgio, per la 63esima edizione della Freccia del Brabante che avvicina i corridori al trittico composto da Amstel Gold Race, Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi: una classica da 25 muri che non darà un attimo di respiro nella seconda parte della corsa. Corsa che vede nell’albo d’oro nomi di grande prestigio negli ultimi anni, come Peter Sagan nel 2013, Philippe Gilbert nel 2011 e nel 2014, Mathieu Van der Poel nel 2019, Julian Alaphilippe nel 2020 e Thomas Pidcock nel 2021. L’ultimo italiano a trionfare è stato Sonny Colbrelli nel 2017 davanti a Enrico Gasparotto. Lo scorso anno a vincere è stato Magnus Sheffield con una meravigliosa azione a poco meno di quattro chilometri alla conclusione che l’ha portato da solo ad alzare le braccia ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) Continua la stagione delle classiche del Nord e domani si approda nuovamente in Belgio, per la 63esima edizione delladelche avvicina i corridori al trittico composto da Amstel Gold Race,Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi: una classica da 25 muri che non darà un attimo di respiro nella seconda parte della corsa. Corsa che vede nell’albo d’oro nomi di grande prestigio negli ultimi anni, come Peter Sagan nel 2013, Philippe Gilbert nel 2011 e nel 2014, Mathieu Van der Poel nel 2019, Julian Alaphilippe nel 2020 e Thomas Pidcock nel 2021. L’ultimo italiano a trionfare è stato Sonny Colbrelli nel 2017 davanti a Enrico Gasparotto. Lo scorso anno a vincere è stato Magnuscon una meravigliosa azione a poco meno di quattro chilometri alla conclusione che l’ha portato da solo ad alzare le braccia ...

