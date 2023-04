Fratoianni | ' Il governo se la prende con gli attivisti del clima e non con chi sversa veleni'

(Di martedì 11 aprile 2023) Unreazionario e di estrema destra che usa il pugno di ferro contro chi - magari con metodi discutibili - protesta contro l'inerzia davanti ai cambiamentitici mentre non muove un dito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marialetiziama9 : RT @Vathek1984: Se volano gli stracci tra #Calenda e #Renzi pensate che cosa succederebbe in un governo di sinistra con dentro i vari #Schl… - Vathek1984 : Se volano gli stracci tra #Calenda e #Renzi pensate che cosa succederebbe in un governo di sinistra con dentro i va… - VincenzoIanno16 : RT @globalistIT: - globalistIT : - PoliticaNewsNow : Clima, Fratoianni (Avs): “Governo tutto chiacchiere e distintivo” -

Undi climafreghisti - conclude- tutto chiacchiere e distintivo'.Da segnalare l'exploit di Berlusconi su TikTok La caduta dele le elezioni come spartiacque. con dietro Enrico Letta (+9,7%) e Nicola(9%). Negativo, invece, il risultato di ...Undi climafreghisti - conclude- tutto chiacchiere e distintivo'.

Pnrr, Fratoianni: “Governo ci dica quali sono i problemi” - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra critica il governo per la legge che punisce le proteste ...Si aprirebbe infatti una crisi politica, cupa e complicata, nel governo Draghi, con il vecchio centrodestra ... Dal Pd al M5s, passando per LeU e, soprattutto, per Sinistra italiana di Fratoianni (i ...