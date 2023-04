FOTO – Benfica-Inter, aumenta il fermento: «Il giorno è arrivato!» (Di martedì 11 aprile 2023) Manca sempre meno a Benfica-Inter, sfida valida per i quarti d’andata di Champions League. Il club nerazzurro pubblica un post sui social per scaldare gli animi dei tifosi. TUTTO PRONTO – Torna il magico clima delle notti di Champions League. È quasi tutto pronto per il match d’andata ai quarti di finale tra Inter e Benfica di stasera (vedi probabili formazioni). Il profilo ufficiale Twitter dei nerazzurri scalda gli animi dei tifosi pubblicando una FOTO con i protagonisti della partita, seguita da: «Il giorno è arrivato! La sfida sta per cominciare». x Il giorno è arrivato!La sfida sta per cominciare #ForzaInter #BenficaInter #UCL pic.twitter.com/Qcz6BLnmMc — ... Leggi su inter-news (Di martedì 11 aprile 2023) Manca sempre meno a, sfida valida per i quarti d’andata di Champions League. Il club nerazzurro pubblica un post sui social per scaldare gli animi dei tifosi. TUTTO PRONTO – Torna il magico clima delle notti di Champions League. È quasi tutto pronto per il match d’andata ai quarti di finale tradi stasera (vedi probabili formazioni). Il profilo ufficiale Twitter dei nerazzurri scalda gli animi dei tifosi pubblicando unacon i protagonisti della partita, seguita da: «IlLa sfida sta per cominciare». x IlLa sfida sta per cominciare #Forza#UCL pic.twitter.com/Qcz6BLnmMc — ...

