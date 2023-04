Forza Italia Napoli: Pistone e Addattilo vice coordinatori cittadini (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “In linea con la crescita territoriale di Forza Italia a Napoli, comunico di aver nominato Giuseppe Pistone e Domenico Addattilo come vice coordinatori cittadini di Forza Italia Napoli, al fianco di Luigi Giliberti”. Lo rende noto il coordinatore cittadino di Forza Italia Napoli, Iris Savastano. “I tre vicecoordinatori, coadiuveranno il coordinatore cittadino Iris Savastano nel rafForzamento e nel radicamento del partito sul territorio, supportando l’azione del coordinamento che quotidianamente affronta, come opposizione, le numerose ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– “In linea con la crescita territoriale di, comunico di aver nominato Giuseppee Domenicocomedi, al fianco di Luigi Giliberti”. Lo rende noto il coordinatore cittadino di, Iris Savastano. “I tre, coadiuveranno il coordinatore cittadino Iris Savastano nel rafmento e nel radicamento del partito sul territorio, supportando l’azione del coordinamento che quotidianamente affronta, come opposizione, le numerose ...

