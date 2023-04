Forza Italia Benevento: “Mastella candidato alla Provincia? Insaziabile e isolato” (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Mastella candidato pure alla Provincia? Da consigliere o chissà anche da Presidente. Il solito Insaziabile. Così come riscontrato alle elezioni politiche di sei mesi fa, si conferma un ingordo ed isolato. Mai pensavamo di arrivare a condividere il pensiero del Segretario Provinciale mastelliano che prevede, per le elezioni Provinciali del 2024, di rimanere “schiacciato” (queste le sue testuali parole) dal centro destra e dal centro sinistra. Nulla di nuovo quindi. Anche questo risultata un film già visto. In questo quadro deprimente il segretario Provinciale del Pd, chiarisce di presentare un progetto politico senza alcun accordo con il sindaco di Benevento. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– “pure? Da consigliere o chissà anche da Presidente. Il solito. Così come riscontrato alle elezioni politiche di sei mesi fa, si conferma un ingordo ed. Mai pensavamo di arrivare a condividere il pensiero del Segretariole mastelliano che prevede, per le elezionili del 2024, di rimanere “schiacciato” (queste le sue testuali parole) dal centro destra e dal centro sinistra. Nulla di nuovo quindi. Anche questo risultata un film già visto. In questo quadro deprimente il segretariole del Pd, chiarisce di presentare un progetto politico senza alcun accordo con il sindaco di. ...

