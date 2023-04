Formula 1 - Donington 1993 | Ayrton Senna e il Giro degli Dei

(Di martedì 11 aprile 2023) Trent'anni fa, in un'umida domenica di Pasqua,scrisse sull'asfalto bagnato diPark uno dei suoi migliori capolavori. Un'ode alla passione e al coraggio che ancora oggi, tre decenni dopo, continua a far battere il cuore di ogni appassionato di1. L'unica di. Il Gran Premio d'Europa è il terzo round della stagione. Per, quel circuito ha un posto speciale nel suo cuore, perché proprio tra quelle curve aveva guidato per la prima volta una monoposto di F.1, dieci anni prima. Nonostante il meno potente V8 Ford, il brasiliano è fresco di vittoria nella sua Interlagos, davanti ai suoi tifosi, e sa che solo la pioggia gli può dare l'opportunità di puntare al bis in quella occasione. In qualifica, la Williams lascia intendere ...

Uno, la F1 - 89 progettata da John Barnard, dotata di cambio semi - automatico. La Pasqua torna come appuntamento in calendario nel 1993, con la tappa di

A Donington nel giorno di Pasqua del 1993 si disputò il Gran Premio d’Europa di Formula 1. Sul bagnato Senna vinse con oltre un minuto di vantaggio su Hill. Nel primo giro con una serie di magie in ...Tra le tradizioni oramai cadute in disuso, in una Formula 1 votata sempre più allo show, figura anche quella di correre a Pasqua. Sono infatti già sei anni che il Circus non scende più in pista in que ...