Formazioni ufficiali Benfica-Inter: le scelte dei due allenatori (Di martedì 11 aprile 2023) Alle 21.00 scenderanno in campo Benfica e Inter per la sfida valida per l'andata dei quarti di finale di Champions. Ecco le Formazioni ufficiali Ecco le Formazioni ufficiali di Benfica-Inter, valido per l'andata dei quarti di finale di Champion League. Benfica – (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Morato, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Rafa Silva, Joao Mario, Aursnes; Ramos. Allenatore: Schmidt. Inter – (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan; Dimarco; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.

