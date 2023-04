Formazioni Manchester City-Bayern | le scelte dei due allenatori

Leggi su calcionews24

(Di martedì 11 aprile 2023) Alle 21.00 scenderanno in campo per la sfida valida per l'andata dei quarti di finale di Champions. Ecco le formazioni ufficiali di Manchester City-Bayern Monaco, valida per l'andata dei quarti di finale di Champion League. MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Ruben Dias, Stones, Akè, Akanjii, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Bernardo Silva, Grealish, Haaland. All. Guardiola. BAYERN MONACO (4-2-3-1): Sommer; Upamecano, De Ligt, Pavard, Kimmich, Goretzka, Musiala, Davies, Coman, Sané, Gnabry, All. Tuchel.