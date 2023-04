Fondi Pnrr | soldi buttati | un palaghiaccio nel “paese dei vecchi”

(Di martedì 11 aprile 2023) Come verranno usati idel? Una domanda da brividi, visti i precedenti in Italia. E a guardare il servizio di Quarta Repubblica, trasmesso nella puntata del 10 aprile, i dubbi sono leciti. Siamo a Letino, che con i suoi 1050 metri è il comune più alto della Campania: 660 abitanti in un borgo suggestivo che si rianima d’estate, ma dove d’inverno e primavera è difficile trovare persone per strada. A Letino manca tutto quasi, eppure per evitare lo spopolamento, piaga dolorosa delle aree interne, qui hanno chiesto ed ottenuto un, finanziato condele la benedizione dell’ente Parco. “Non stiamo parlando di undi milioni, stiamo parlando di undi piccole dimensioni”, ha dichiarato il sindaco Pasquale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ANSA - Il governo sta trattando con l'UE per finanziare gli stadi di Venezia e Firenze con i fondi del PNRR @ultimora_pol - fratotolo2 : Fondi del #PNRR: l’Italia riparta da padel - michele_geraci : Abbiamo aggiornato le nostre stime alla luce dell’aumento dei tassi e dello spread degli ultimi due anni Finanziar… - 57Davide : RT @Miti_Vigliero: Perché la Pubblica amministrazione è incapace di gestire i fondi del Pnrr Da tempo la maggioranza dei dipendenti pubblic… - LinaPenny1 : RT @La7tv: #tagada 'Invece di bloccare il Pnrr accentrandolo, Fitto dovrebbe delegare alle Regioni perché sappiamo fare meglio di quanto ri… -

Ebbene, se, come dicevamo più sopra, stiamo arrancando nel metterne a terra 9 diUE all'anno, come faremo a spenderne addirittura 42 col, ovvero 4,5 volte tanto Secondo la Banca d'Italia, ...Ebbene, se, come dicevamo più sopra, stiamo arrancando nel metterne a terra 9 diUE all'anno, come faremo a spenderne addirittura 42 col, ovvero 4,5 volte tanto Secondo la Banca d'Italia, ...... le cui risorse, unitamente alle misure previste dal Fondo complementare al, daistrutturali e di investimento europei e dai relativi cofinanziamenti nazionali, rappresentano un forte ...

Perché la Pubblica amministrazione è incapace di gestire i fondi del Pnrr Linkiesta.it

Nei giorni scorsi, infatti, il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha approvato la graduatoria definitiva delle proposte ammesse al finanziamento relativo all’investimento 1.1, linea ...(Adnkronos) - La Regione sta per pubblicare un bando da 5 milioni di euro, finalizzato a consentire agli enti locali della Toscana di aprire 169 Centri per la facilitazione digitale, strutture in grad ...