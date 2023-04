Follia woke nel Regno Unito: polizia fa irruzione in un pub e sequestra bambole “razziste” per “crimini d’odio” (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr – La Follia woke sta travolgendo il Regno Unito. Una settimana fa, a Grays nell’Essex, sei agenti di polizia hanno fatto irruzione in un pub, il White Hart, sequestrando 15 bambole golliwog esposte nel locale dai proprietari Benice e Chris Ryley. L’intervento della polizia arrivava dopo la segnalazione di un cliente che aveva denunciato un sospetto “crimine d’odio” perché tali bambole erano offensive e razziste. Per chiarire, le golliwog sono ispirate alla bambola-menestrello dal volto nero che la vignettista di favole per bambini Florence Kate Upton aveva da bambina negli Stati Uniti. Il raid degli agenti è stata la conseguenza del rifiuto dei Ryley a rimuovere le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr – Lasta travolgendo il. Una settimana fa, a Grays nell’Essex, sei agenti dihanno fattoin un pub, il White Hart,ndo 15golliwog esposte nel locale dai proprietari Benice e Chris Ryley. L’intervento dellaarrivava dopo la segnalazione di un cliente che aveva denunciato un sospetto “crimine” perché talierano offensive e. Per chiarire, le golliwog sono ispirate alla bambola-menestrello dal volto nero che la vignettista di favole per bambini Florence Kate Upton aveva da bambina negli Stati Uniti. Il raid degli agenti è stata la conseguenza del rifiuto dei Ryley a rimuovere le ...

